Tšehhi vutitreener: Venemaa mängis EMil eelajaloolist jalgpalli

Venemaa jäi oma alagrupis viimaseks, teenides ainsa võidu Soome üle. Kehvad esitused said saatuslikuks ka peatreenerile Stanislav Tšertšesovile, kellega alaliit koostöö lõpetas.

«Ilma jalgpalli alustõdesid tundmata on võimatu edukas olla. Pean silmas oskust alustada oma väljakupoolelt rünnakut, kui oled surve all. Kui sa seda ei suuda, siis pole mõtet üldse sellisele turniirile minna. Olulised on ka üleminekud, nii rünnakult kaitsesse kui ka vastupidi,» rääkis Lichka väljaandele iSport.cz.