EM-finaalis ühel inglaste penaltil eksinud mees üritas oma tunnete tohuvabohu sõnadesse panna

Sotsiaalmeediasse postitatud avalduses ütles 21-aastane ääreründaja: «Mul on olnud paar päeva finaalile järele mõelda ning minus on endiselt tunnete tohuvabohu.

Vabandan oma meeskonnakaaslaste, treenerite ja fännide ees, keda alt vedasin. See on pika puuga kõige kehvem emotsioon, mida olen oma karjääri jooksul tundnud. Seda on raske isegi sõnadesse panna. Samas on turniirilt kaasa võtta palju häid asju, ehkki kaotus teeb veel pikka aega haiget.

Minu esimene mõte enne igat jalgpallimängu on, kuidas saaksin võistkonnale kasulik olla. Ja täpselt seda tahtsin ma ka selle penaltiga teha, ma tahtsin meeskonda aidata. Olin valmis ja enesekindel, see oli hetk, millest lapsena unistad. See on põhjus, miks jalgpalli mängida.

Olen penalteid klubi eest sisse löönud ning harjutanud neid korduvalt ja korduvalt. Valisin [EM-finaalis] oma nurga, kuid kahjuks polnud see mõeldud sisse minema.

Meil kõigil oli sama eesmärk ning tahtsime karika koju tuua. Võistkond oli väga ühtne, olime nii väljakul kui ka selle kõrval nagu perekond.

Ma ei hakka valetama, et ei näinud rassismi, mis oli suunatud minu ja mu vendade Marcuse ja Bukayo suunas (Ka Marcus Rashford ja Bukayo Saka, samuti mustanahalised jalgpallurid, eksisid penaltiseerias). Kahjuks pole see midagi uut. Peame ühiskonnana olema paremad ja panema need inimesed vastutama.

Vihkamine ei võida kunagi. Ütlen kõikidele noortele inimestele, keda on samamoodi rünnatud, et hoidke aga pea kõrgel ja jahtige oma unistust.

Olen selle Inglismaa koondise üle uhke, kuidas suutsime terve riigi ühendada selle pooleteise aasta jooksul, mis on paljudele inimestele olnud väga keeruline aeg. Tahtsime küll väga võita, aga õpime sellest kogemusest tulevikuks.

Tänan kõiki positiivsete sõnumite eest, mis kaalusid negatiivsed sõnumid selgelt üle.»

Ehkki fännid ootasid Sancholt EMil palju, ei teeninud ta eriti mänguaega ning sai platsile kolmes kohtumises kokku vaid 96 minutiks.