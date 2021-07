VIDEO ⟩ Chiellini kasutas Inglismaa otsustava penalti ajal nõiakunsti

«Kiricocho» legend ulatub tagasi 1982. aastasse, kui Argentina jalgpalliklubi Estudiantes de La Plata töötajad märkasid, et ühe tulihingelise fänni kohaolek treeningutel tekitas pidevalt nende mängijatele vigastusi. Klubi toonane peatreener Carlos Bilardo oli ebausklik, ent selle asemel, et fännile staadionikeeld kehtestada, palkas ta mehe hoopis rivaale needma.

Selle fänni nimi oli Kiricocho. Tol hooajal kaotas Bilardo tiim vaid ühe kohtumise. See juhtus siis, kui Kiricochol polnud võimalik mängu külastada. Kuigi legend Kiricochost on kuulus eelkõige hispaaniakeelsetes riikides, tuleb välja, et see on oma tee leidnud ka Itaaliasse.