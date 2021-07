Inglismaa fännid marru ajanud moment pakkus Mourinhole vaimustust

36-aastane itaallane oli vahetult enne normaalaja lõpuvilet kaotanud duelli Arsenali 19-aastasele ääreründajale, kuid suutis viimasel hetkel tema särgist kinni rabada ja ta jõuliselt murule tõmmata. Nii mõnigi Inglismaa fänn on veendunud, et see viga väärinuks punast kaarti, kuid Mourinho hinnangul päästis Chiellini olukorra ideaalselt.

«Mida Chiellini Sakaga tegi, näitab tema kohta kõike. See oli tema mängu ainus eksimus, ta kaotas äärejoonel duelli. Saka oli jooksma pääsemas, aga Chiellini ütles: «Sa ei lähe kuhugi, vaid jääd siia minuga. See särk on minu ja sa ei lähe siit minema»,» sõnas Mourinho.

«Ta teadis täpselt, mida teeb. Ta on tippklassi kaitsja ja väga nutikas kutt. Mängisin mõned aastad tagasi Manchester Unitediga Juventuse vastu ja pärast kohtumist Old Traffordil ütlesin midagi sellist: «Need kaks kutti peaksid spordiülikoolis loengut andma, kuidas olla keskkaitsja»,» jätkas Mourinho.