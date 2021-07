Turvatöötajad võtsid EM-finaalil piletita fännidelt pistist

Kaks tundi enne Inglismaa ja Itaalia finaalmängu püüdsid tuhanded inimesed Wembleyle sisse murda. Kuigi UEFA teatas vahetult pärast intsidenti, et piletita fännidel ei õnnestunud staadionile pääseda, ei vastanud see informatsioon siiski tõele.

Inglismaa väljaanded kirjutavad, et piletita fänne tungis staadionile sadu kui mitte tuhandeid. Mirrori andmetel ähvardati mõnda turvatöötajat noaga, kuid The Times kirjutab, et oli ka neid korravalvajaid, kes olid pistise eest valmis tööülesandeid eirama.