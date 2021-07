Itaalia kangelase Donnarumma aus ülestunnistus: ma ei saanud aru, et võitsime

«Ma ei hakanud tähistama, sest ma ei saanud aru, et võitsime,» ütles 22-aastane väravavaht kodumaa meediale. «Päras Jorginho eksimust [samuti viiendas voorus] arvasin, et oleme kaotanud, aga millegi pärast pidin uuesti väravasse tulema.»

Ta jätkas: «Praegusel VARi ajastul järgitakse väga teraselt, et üks jalg oleks joonel. Vaatasin esmalt kohtuniku poole, et kontrollida, kas kõik oli määrustepärane. Siis nägin, et tiimikaaslased tormavad minu poole. Ma ei saanud tol hetkel midagi aru.»