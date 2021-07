Mourinho kritiseeris Inglismaa peatreenerit: miks ta jättis kogu koorma poisikese õlule?

Meenutame, et Southgate tõi lisaaja viimastel minutitel puhtalt trahvilöökide seeriaks väljakule kaks noort, Marcus Rashfordi (23) ja Jadon Sancho (21). Kumbki enne otsustavat faasi korralikult palli puutuda ei saanudki. Mõlemad olid penaltil ebakindlad ja eksisid.

«Arvan, et Southgate pani penaltilööjatega puusse, eriti Saka viimaseks jätmisega. Ta poleks pidanud jätma kogu vastutusekoormat poisikese õlule. Mul on temast väga kahju,» ütles kogenud jalgpallitreener Jose Mourinho briti meediale.

Ta jätkas: «Kuhu jäid sellisel hetkel kogenud Raheem Sterling, John Stones ja Luke Shaw? Southgate on nii siiras ja hea treener. Ei usu, et ta kunagi tunnistaks, et mõned mängijad polnud penalti löömiseks valmis.»