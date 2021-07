Grealish lükkas penalti löömist puudutavad kuulujutud ümber

Inglastest fännid ja jalgpallieksperdid on maruvuhased, et viimast penaltit saadeti lööma kõigest 19-aastane Bukayo Saka ning süüdistavad teisi Inglismaa koondise jalgpallureid argpüksluses.

25-aastane Aston Villa mängumees otsustas aga teravatele torgetele Twitteri vahendusel vastata: «Ma ütlesin treenerile, et tahan lööma minna! Ta oli varasema turniiri jooksul võtnud vastu palju õigeid otsuseid ning üritas seda teha ka täna.

Üks asi mida ma rohkem kuulda ei soovi, on see, et ma ei julgenud penaltit lüüa, kuigi tegelikult soovisin seda teha.»