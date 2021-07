Inglismaa koondislased langesid rassistlike solvangute ohvriks

«See Inglismaa võistkond väärib kangelasteks kutsumist, mitte sotsiaalmeedias rassistliku tagakiusamise ohvriks olemist. Need, kes sellise asja taga on, peaksid tõsiselt häbi tundma,» sõnas Johnson Twitteri vahendusel.

«Kõik need, kes on sellise diskrimineerimisega seotud pole edaspidi oodatud meie meeskonda toetama. Me teeme kõik endast oleneva, et ohvritele tuge pakkuda ja tahame näha, et kõik süüdlased saaksid võimalikult karmi karistuse.