Inglismaa koondise peatreener: on aeg tiitel koju tuua

Enne kohtumist on avalikult koondisele oma tuge avaldanud ka Inglismaa peaminister Boris Johnson ja kuninganna Elizabeth II. «Kõik tugi on tähtis. Tahame nüüd minna väljakule ja tuua selle trofee kõigi jaoks koju,» jätkas peatreener.

Ka koondise kapten Harry Kane kinnitas, et sihid on kõrgeks seatud. «Alustasime seda turniiri sihiga võita ja meil on homme (täna - toim.) see võimalus,» sõnas Kane.