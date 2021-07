STATISTIKAPOMM ⟩ Kas EMi penaltineedus kandus edasi Itaaliale?

Teekond finaali

Kas Kane suudab kerkida suurimaks väravakütiks?

Inglismaa on sel EMil löönud kümme ning endale lasknud ühe värava. Koondise suurim väravakütt on nelja tabamusega kapten Harry Kane. Itaalia on kuue mänguga vastaste väravavõrku löönud 12 ning välja korjanud kolm palli. Kindlat väravalööjat Itaalial esile kerkinud ei ole, kuid Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne ja Manuel Locatelli on kõik löönud kaks tabamust.