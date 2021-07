End haigeks valetanud Inglismaa fänn lasti töölt lahti, sest jäi telepildis ülemusele vahele

Farooqil õnnestus viimasel hetkel hankida pilet Wembleyl toimunud jalgpalli Euroopa meistrivõistluste poolfinaalile, kus olid vastamisi Inglismaa ja Taani. Kuna ettevõttes, kus ta töötas, on praegu käsil kiired ajad, ei pidanud Farooqi tõenäoliseks, et talle antakse jalgpalli vaatamiseks vaba päev. Niisiis valetas ta end haigeks.

Leedsis elava naisterahva jaoks võttis kogu lugu ootamatu pöörde pärast Inglismaa 1:1 viigiväravat. Wembleyl olnud 60 000 pealtvaataja seast leidsid kaamerad üles just tema, keda suures plaanis tähistamas näidati. Et asi on hapu, mõistis Farooqi juba poolajal, mil sõbranna talle telepilti pääsemisest märku andis.

Farooqi ülemuse Charles Taylori sõnul ei olnud tal muud võimalust, kui naine vallandada. «Praegu on Inglismaal põnevad ajad ning võimaluse korral oleksime julgustanud kõiki sellele mängule minema. Kahjuks antud juhul meie töötaja valetas. Ta võttis haiguspäeva, et minna vaatama poolfinaali. Ta rikkus oma töölepingut ega andnud meile võimalust teisiti käituda. Ettevõttena peame me lugu aususest. Me ei tolereeri seda, kui keegi meie eeskirju kuritarvitab,» lausus ta Daily Mailile.