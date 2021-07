UEFA president mõistis üle Euroopa peetava EMi hukka

«Ma ei toetaks enam sellist formaati,» sõnas Ceferin BBC Sportile. «Pole õiglane, et mõned tiimid peavad reisima üle 10 000 kilomeetri, samas kui osad reisivad vaid 1000 kilomeetrit. See ei ole õiglane fännidele, kes pidid ühel päeval Roomas olema ja Bakuus mõned päevad hiljem. Tegu on nelja ja poole tunnise lennuga,» seletas Ceferin murekohti.

Ta seletas, et reisimine põhjustas paljusid probleeme. «See formaat võeti vastu enne minu ametisse saamist ja ma austan seda. Tegu on huvitava mõttega, aga seda on raske teoks teha ja ma ei usu, et seda uuesti teeme,» andis Ceferin mõista, et pikad lennureisid ühest võistluspaigast teisse on minevik.