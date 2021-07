VIDEO ⟩ Miljonite südamed sulatanud klipp jalgpalli EMilt

Nimelt otsustas klubileiba Londoni Chelseas teeniv inglane anda oma mängusärgi ühele fännile. Nagu allpool olevast videost, mida on erinevate postitajate alt kokku vaadatud miljoneid kordi, näha, tähendas see tüdrukule tohutult palju.

Really touches me, Mason Mount @TeamEngland pic.twitter.com/tilebOYl6n

Kümneaastane Belle McNally usub, et Mounti žest polnud juhuslik. Nimelt nägi tüdruk koos oma isaga maanteel, kui Inglismaa koondis sõitis bussiga EMi avamängule. Tüdruk filmis bussi ja lehvitas mängijatele ning Mount lehvitas talle vastu.

«Kui nägime teda bussis, tahtsin teda mängul väga kohata,» ütles McNally The Sunile. «Minu arvates oli see temast väga viisakas naeratada ja tagasi lehvitada, kui me mööda sõitsime. Tegime isaga Taani mänguks Inglismaa lipu, kuhu kirjutasin Mounti nime ja panin südamed juurde.