Southgate teab, et täpselt sama kirglikult elatakse praegu kaasa Inglismaa ajaloo esimesele EM-tiitli jahile. Ühest küljest on see teadmine jalgpalluritele motiveeriv, ent teisalt paneb nad ülima pinge alla. Ometi on Southgate suutnud Inglismaa koondise raske särgi mängijatele kergemaks muuta.