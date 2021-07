Otseblogi ⟩ Inglismaa suutis poolaja lõpus Taani väravale vastuse leida

Enne mängu:

Inglismaa ja Taani on ajaloos kohtunud 23 korda ning oodatult saanud inglased rohkem võidurõõmu tunda. Kui Inglismaal on ette näidata 13 võitu, siis taanlastel on lisaks viiele viigile viis võitu.

Taani kasuks räägib täna fakt, et just viimane mõõduvõtt nende koondiste vahel lõppes taanlaste võiduga. See matš toimus Londonis Wembley staadionil mullu 14. oktoobril ja lõppes Taani 1:0 võiduga.

Tänavusel EMil on Inglismaa olnud siiski edukam, sest senise viie kohtumisega pole neile löödud ainsatki tabamust. Kokku on neil näidata ühe viigi kõrval neli võitu ning need tulid Horvaatia, Tšehhi, Saksamaa ja Ukraina üle.

Taani on seevastu liikunud üha reipamal sammul. Turniiri alustati kahe kaotusega – Soomele ja Belgiale –, kuid seejärel saadi võidud nii Venemaa, Walesi kui ka Tšehhi üle.