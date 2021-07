Manchester Unitedi legend: Inglismaa ja Taani võimalused finaali jõudmiseks on täiesti võrdsed

«Usun siiralt, et Inglismaa ja Taani võimalused on täiesti võrdsed,» sõnas Schmeichel. «Need, kes arvavad, et Wembleyl mängimine vähendab taanlaste võimalusi, on eksiteel. Kogu maailm nägi, et meie mängijad on mentaalselt väga tugevad pärast tähtmängija Christian Erikseniga juhtunut. Taani koondislased hoiavad selgelt ühte ja nad usuvad ise, et kõik on endiselt võimalik.»