Blogi ⟩ Itaalia alistas penaltiseerias Hispaania ja jõudis esimesena EM-finaali

Tegemist on tegelikult äärmiselt võrdsete vastastega, sest ajaloos on mõlemal näidata 11 võitu. 15 kohtumist on lõppenud viigiliselt. Täna peab aga üks koondistest edu haarama, kuna viiki pole võimalik Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis jääda.