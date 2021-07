STATISTIKAPOMM ⟩ Taani resultatiivsus annab lootust, et Inglismaa betoonmüür murdub

Maailma edetabelis on Inglismaa kõrgel neljandal kohal, Taani leiame tabeli 12. realt.

Seega pole Inglismaale sel EMil löödud veel ühtegi väravat. Kui ajaratast veelgi tagasi kerida, siis Inglismaa on oma värava puhtana hoidnud viimases seitsmes mängus ehk kokku 662 minutit! Inglismaa parima väravaküti tiitlit jagavad poolfinaali eel Raheem Sterling ja kapten Harry Kane, kes on mõlemad löönud kolm tabamust.

Nagu tulemused näitavad, on Taani jaoks kulgenud EM tõusvas joones. Esimese kahe mänguga tegid taanlased vastasteväravale 43 pealelööki, millest üks läks sisse. Järgmises kolmes mängus tehti samuti 43 pealelööki, kuid väravaid sündis lausa kümme. Taani eest on sel EMil skoorinud koguni seitse erinevat mängijat, kolme tabamusega on suurim väravakütt Kasper Dolberg.