Taani jalgpallikoondise ühel sangaril on värvipimeduse tõttu keeruline vastaseid eristada

2018. aasta MMi eel pidas Taani sõpruskohtumise Mehhikoga. Mõned päevad pärast kohtumist võttis ta ühendust ühe heategevusorganisatsiooniga, et toetada jalgpallifänni, kellel on värvipimeduse tõttu raskusi väljakul meeskondade eristamisega. Delaney andis vutisõbrale mõista, et sama probleem vaevab tedagi.

«Olen ka ise värvipime ja mul on sama asi juhtunud. Mõned päevad tagasi oli mul raskusi aru saada, kes on minu tiimis ja kes vastaste omas,» rääkis Delaney kolm aastat tagasi.

See sõnavõtt tegi Delaneyst maailma ühe tuntuima värvipimeda. Kokku vaevab selline probleem umbes 350 miljonit inimest. «Ta oli esimene aktiivne tippjalgpallur, kes seda avalikult tunnistas. Ma arvan, et ta ei tea, mida see tähendab. Enamik meist ei julge sellest rääkida, sest tunnevad, et see võib neid alavääristada,» sõnas briti värvipimedate ühingu eestvedaja Kathryn Albany-Ward.

Kõige keerulisem on Delaneyl eristada rohelist ja punast värvi. Üks neist on tema rahvuskoondise kodusärgi värv, teine endise koduklubi Bremeni Werderi värv. «Seda on raske kirjeldada. Ma nagu näeks ühe ja sama värvi erinevaid varjuneid. Tavaliselt mängime erinevate pükstega, kuid selles mängus (viitab Taani ja Mehhiko kohtumisele – toim.) kandsime mõlemad valgeid pükse. See muutis olukorra keerulisemaks. Kui inimesed on lähedal, on võimalik värve eristada, kuid suurtel kiirustel ja kaugemalt on see keeruline,» rääkis Delaney.

Taani jalgpalluri sõnavõtt oli sedavõrd mõjukas, et MMi alagrupimängus Austraaliaga mängisid mõlemad koondised võõrsilvormis.