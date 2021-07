Belgia koondislase õde vabandas vigastatud Spinazzola ees

Igapäevaselt Madriidi Realis leiba teeniva Courtois õde Valerie kirjutas oma Instagrami kontos Spinazzola murule langemise kohta: «seda me kutsume professionaalseks trikitamiseks.»

Hiljem aga selgus, et vigastus osutus äärmiselt tõsiseks ning Itaalia koondislasel tuleb seetõttu pidada kuni kuue kuuline võistluspaus.

«Mul on väga kahju, et Spinazzolaga selline asi juhtus. Vabandan oma ennatliku reaktsiooni pärast ja loodan, et temaga saab kõik korda,» kirjutas neiu pärast vigastuse täpsemate asjaolude selgumist.