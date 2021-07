STATISTIKAPOMM ⟩ Hispaania ründajatel on vaja jalad kõhu alt välja võtta: poolfinaal pole koht, kus võimalusi raisata

Jalgpalli EMil selgitatakse homme kell 22 algavas lahingus esimene finalist, kui Itaalia madistab Hispaaniaga. Esimene on kindel favoriit, kuid maha ei saa kanda ka Hispaaniat. Tõsi, et neil oleks head võimalused finaali jõuda, peavad ründajad ja teised mängijad võimalusi paremini realiseerima kui seni. Šansse on ju Luis Enrique hoolealustel olnud küll ja küll, aga paljud neist on jäänud kasutamata.