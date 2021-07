GALERII JA BLOGI ⟩ Inglismaa teenis veerandfinaalis Ukraina üle seljavõidu

Kõik Inglismaa teise poolaja väravad sündisid pealöökidest. 46. minutil oli täpne Maguire, 50. minutil Kane ning 63. minutil Jordan Henderson. Inglismaa on esimene meeskonda EMide ajaloos, kes on ühes mängus löönud kolm peaga väravat.

Viimase kahe mänguga kolm väravat löönud Kane on jalgpalli suurturniiridel koondise eest skoorinud nüüd üheksal korral. Seda on sama palju, kui suutis Alan Shearer. Neist rohkem on Inglismaa eest löönud vaid Gary Lineker (10).

Omavahel on Inglismaa ja Ukraina kohtunud seitse korda, viimati kaheksa aastat tagasi. Inglismaa on võitnud neli mängu, Ukraina ühe ja kaks korda on lepitud viigiga. Muide, viimased kaks kohtumist on lõppenud just viigiga.