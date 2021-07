GALERII JA BLOGI ⟩ Taani alistas Tšehhi ja jõudis EMil poolfinaali

Taani jaoks algas mäng suurepäraselt, sest juba 5. minutil viis Thomas Delaney koondise juhtima. See oli sel EMil juba 24. värav, mis löödi peaga. Nii palju peaga löödud väravaid pole olnud ühelgi teisel EM-finaalturniiril.

42. minutil andis Joakim Maehle vasakult äärelt parema jala välisküljega suurepärase söödu trahvikasti, kust Kasper Dolberg palli ühe puutega Tšehhi väravasse suunas. Dolbergile oli see kolmas värav EMil. Sama palju on taanlastest suutnud varem lüüa Jon Dahl Tomasson, Brian Laudrup, Henrik Larsen ja Frank Arnesen.

Teist poolaega alustas Tšehhi marulise survega ning see kandis vilja 49. minutil, mil Patrik Schick lõi juba oma viienda värava sel EMil. Selle tabamusega tõusis ta turniiri väravaküttide arvestuses jagama Cristiano Ronaldoga esikohta.

Korra varem on Taani EMil poolfinaali jõudnud. See juhtus 1992. aastal, mil Taani krooniti esimest korda ajaloos Euroopa meistriks. Poolfinaalis mängib Taani 7. juulil kas Inglismaa või Ukrainaga.

Omavahel on Tšehhi ja Taani kohtunud kümme korda. Kõige sagedam tulemus on olnud viik, sest nii Tšehhi kui ka Taani on mängudes kogunud vaid kaks võitu.