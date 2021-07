Veerand miljonit inimest on allkirjastanud petitsiooni, et Prantsusmaa–Šveitsi kaheksandikfinaal läheks ümbermängimisele

Etteruttavalt tasub aga ära märkida, et seda kindlasti ei tehta. Esiteks ei oleks see EMi ajakava tõttu võimalik, teiseks pole rahvaalgatusel mingit tõepõhja.

Selle algataja, kodanik Pierre, üritab väljaande RMC Spordi sõnul apelleerida sellele, et Šveitsi väravavaht Yann Sommer oli tõrje hetkel väravajoonelt väljas. Tõsi, kollkipper oli tõesti ettepoole naaldumas, kuid stoppkaadritest ning piltidelt on näha, et tema üks jalg on Mbappe löögini ilusasti väravajoonel, nagu reeglid ette näevad.