STATISTIKAPOMM ⟩ Penaltiseeriad veerandfinaalides pole Inglismaale meeldivad

Kaheksandikfinaalis võideti lisaajal 2:1 Rootsit ning kohtumisele jättis pitseri ründaja Artem Bjesjedini ränk vigastus. Mitmed Ukraina koondislased pühendasid skandinaavlaste alistamise hiljem just langenud kamraadile ning ütlesid, et see innustab neid ka inglaste vastu.

Inglismaa suurim väravakütt on nende neljast väravast kolm löönud Raheem Sterling. Ukraina poolelt on nii Roman Jaremtšukil kui ka Andri Jarmolenkol kirjas kaks tabamust.

Omavahel on Inglismaa ja Ukraina kohtunud seitse korda, viimati kaheksa aastat tagasi. Inglismaa on võitnud neli mängu, Ukraina ühe ja kaks korda on lepitud viigiga. Muide, viimased kaks kohtumist on lõppenud just viigiga.