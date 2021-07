STATISTIKAPOMM ⟩ Hollandi koju saatnud Tšehhi läheb murdma armastatud Taanit

Maailma edetabelis on kõrgemal Taani, kes lõpetab suisa esikümne. Tšehhi on EMi vaadates üllatavalt madalalal: FIFA pingereas leiab nad alles 40. kohalt.

Tšehhi suurim väravakütt sel turniiril on neli tabamust kirja saanud Patrik Schick. Taani skoorikuningaks kandideerivad kolm meest: nii Kasper Dolberg, Yussuf Poulsen kui ka Joakim Maehle on löönud kaks väravat.

Omavahel on Tšehhi ja Taani kohtunud kümme korda. Kõige sagedam tulemus on olnud viik, sest nii Tšehhi kui ka Taani on mängudes kogunud vaid kaks võitu.