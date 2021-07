Belgia peatreener kommenteeris traumadega kimpus De Bruyne'i ja Hazardi seisu

Mõlemad mehed said kaheksandikfinaalis Portugali vastu vigastada ning on võidelnud pärast seda ajaga, et end uuesti mängukonditsiooni saada. Kui De Bruynele teeb muret hüppeliiges, siis Hazardile reielihas.

Sestap uuriti mängueelsel pressikonverentsil Martinezelt, kas tema tähtmängijad on mängukõlbulikud, kuid liiga täpsed vastust juhendajal anda polnud. «Me kõik teame, et meil käib võidujooks ajaga. Selle otsuse [kas nad väljakule saata või mitte], teeme me alles viimasel minutil,» kostis ta.

«Homme (täna - toim.) ole näha, kas nad saavad meid aidata või mitte. Praegu me kahjuks seda otsust veel teha ei saa,» jätkas Martinez ning lisas, et eile kumbki mees koondisega igatahes trenni kaasa ei teinud. «Eden on teinud edusamme, kuid homne (tänane - toim) kohtumine võib tema jaoks liiga keeruline veel olla. Keviniga on lood teistsugused: tal on hea enesetunne, kuid me otsustame asju ikkagi mängupäeval.»