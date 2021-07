Jalgpallilegend on nõus pensioni pausile panema, et EMil pettumust valmistanud kodumaad aidata

Pärast Hollandi kaotust Euroopa meistrivõistluste kaheksandikfinaalis Tšehhi vastu on kindel, et praegune peatreener Frank de Boer ametis ei jätka. Van Gaal, kes on varasemalt hollandlasi juhendanud kahel erineval ametiajal oleks vajadusel valmis uuesti peatreeneriks hakkama, kirjutab Hollandi veebileht de Volkskrant.