Penaltiekspert tõi välja olulise nüansi Mbappe eksimuse eel

«Mbappe pidi minema lööma penaltit, millel on kõige suurem surve. Kui tema eksib, pudeneb Prantsusmaa konkurentsist. Seda survet mõistame me selle löögi puhul kõik, kuid tegelikult on selle juures veel palju-palju nüansse,» vahendab Norra ringhääling kohaliku Spordiakadeemia professori Geir Jordeti sõnu, kes on juba aastaid uurinud just penalteid.