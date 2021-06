Jõhkra vea teinud rootslane käis pärast kohtumist Bjesjedini ees vabandamas

Endine FIFA kategooria kohtunik, rootslane Jonas Eriksson pidi pärast kohtumist kalgi südamega nentima, et otsus oli õige. «See kokkupõrge oli vastase turvalisuse jaoks ohtlik. Isegi siis, kui see poleks mingil moel olnud tahtlik ning ukrainlane olnuks see, kes jooksnuks Danielsoni sääraselt väljasirutatud jalale otsa. Tahtlik või tahtmatu küsimus on sellistes olukordades teisejärguline, palju tähtsam on see, mis tegelikult juhtus,» selgitas ta Sportbladetile.