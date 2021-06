Ukraina koondislased: see võit on pühendatud vigastada saanud Besedinile

Lisaaja alguses vahetusest sekkunud Kiievi Dünamo ründaja jõudis platsil joosta veidi alla kümne minuti, kui Danielson tald ees tema põlve sisse lendas. Kuigi peakohtunik Daniele Orsato karistas pärast VARiga nõu pidamist rootslast punast kaardiga ning see aitas omakorda Ukrainal kohtumine enda kasuks kallutada, on see kõik väike lohutus potentsiaalselt karjäärilõpetava vigastuse kõrval.

Ukraina peatreener Andri Ševtšenko ei osanud mängujärgsel pressikonverentsil veel öelda, mis seisus tema hoolealune on. «Me lihtsalt loodame, et tema põlvesidemed ei saanud kahjustada. See oli väga tõsine hoop. Me oleme kõik pahased selle peale, kuid see on jalgpall: vahel asjad juhtuvad. Kahju on sellest, et Artjem oli äsja saanud arstidelt heakskiidu mängimiseks. Me kõik toetame teda ning Inglismaa vastu minnes mängivad kutid ka Besedini eest,» sõnas juhendaja.