Rootsi peatreener: punane kaart otsustas mängu

Teisel poolajal õnnestus rootslastel - Forsbergi löökidest - tabada küll posti ja latti, kuid sihile nad enam ei jõudnudki. Kuni lisaaja 98. minutini näis mäng olevat rohkem ka Rootsi kontrolli all, kuid siis välgutas peakohtunik Daniele Orsato pärast VARiga konsulteerimist Marcus Danielsoni nina all punast kaarti ning asjalood muutusid.

«Meil oli palju võimalusi, et värav ära lüüa - tabasime nii posti kui ka latti - kuid me ei suutnud seda teha. Mängisime võistkonna vastu, kes tegutses rohkem kaitses. Ukrainlastel olid omad võimalused, kuid meie uskusime siiralt, et meil õnnestub värav lüüa ning normaalajal olime võidule tõsiselt lähedal. See meil kahjuks ei õnnestunud ning punane kaart muutis lõpuks mängu kulgu,» olid Rootsi koondise peatreeneri Janne Anderssoni esimesed mõtted mängujärgsel pressikonverentsil.