Ukraina kangelaseks tõusnud varuründaja: see pidi olema saatus

Nimelt sai FC Dnipro klubi ründajast eile kodumaal kangelane, kui just tema peatabamus lisaaja viimasel minutil rootslased kukutas ning Ukraina edasi veerandfinaali aitas. Päevakangelane ise oli pärast kohtumist mõistetavalt sõnatu ning tunnistas, et talle pole asjad veel kohale jõudnud.

«See pidi olema ilmselt mingit sorti saatus. Mul pole lihtsalt sõnu. Nii palju asju pidi juhtuma selleks, et ma väljakule saaksin. Treener rääkis kogu aeg meile (varumeestele - toim.), et me peame olema valmis sekkuna ning tiimikaaslasi aitama. Lihtsalt oma hetk tuleb ära oodata. Ja seda ma ka ootasin,» jätkas ründaja ning lisas, et võidule järgnenud ööl ta ülevoolavate emotsioonide tõttu ilmselt magada ei saa.

«See võit on imeline. Tegemist on võiduga, mis kuulub kogu riigile, eriti sel keerulisel ajal. Emotsionaalses plaanis on tegemist väga olulinse võiduga ning nüüd teab meid kogu maailm. See on meie jaoks väga-väga tähtis,» lausus päevakangelane lõpetuseks.