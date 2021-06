Saksamaa eesotsast lahkuv Löw: meie meeskond peab muutuma täiskasvanumaks, praegu jäi küpsusest vajaka

«Mõistagi on kõik praegu ääretult pettunud. Viimased paar nädalat oleme meeletult tööd teinud, jõudnud hea üheshingamiseni ning sellesse turniiri investeerinud, kuid paraku ei õnnestunud meil seda kõike väljakul näidata,» sõnas käesoleva turniiriga Saksamaa koondise peatreeneriameti maha panev Löw pärast kohtumist.

Mõistetavalt jääb ta enim taga nutma Timo Werneri ja Thomas Mülleri kaht raisatud momenti. «Me ei suutnud nendest kasu lõigata. Oli oodata, et selles kohtumises liiga palju võimalusi ei tekki, ent kui miskit sünnib, tuleb see kindlasti ära kasutada. Mülleri võimalusega olnuks me kohe mängus tagasi,» jätkas Löw ning kaitses oma valikut minna inglaste vastu kolmese kaitseliiniga.