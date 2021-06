Pinged käisid üle pea: kaheksandikfinaalis põrunud Hollandi peatreener lahkub ametist

«Pärast kaalumist otsustasin koondise peatreeneri kohalt lahkuda. Ilmselge, et eesmärki ei õnnestunud EMil saavutada. Kui mind 2020. aastal ametisse paluti, arvasin, et see on suur au ja väljakutse. Aga olin teadlik ka survest, mis minu õlule langeb. See pinge aina kasvab, käies mul nüüd üle pea. Pole õige, et juhendan Hollandit ka väga olulises MM-valiksarjas. Tahan kõiki koostöö eest tänada,» seisis ametlikus avalduses.