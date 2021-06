TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas Ukraina suudab alistada suurepärases hoos Rootsi?

Omavahel on koondised kohtunud neljal korral ja seni on saldo kindlalt Ukraina kasuks. Seni on Ida-Euroopa riik võitnud Rootsit lausa kolmel korral, kuid 2011 võeti vastu ka üks kaotus. Viimati kohtuti 2012. aasta EMi alagrupifaasis, kus Ukraina jäi peale 2:1.