OTSEBLOGI ⟩ Inglismaa ja Saksamaa avapoolajal väravaid ei löönud

Omavahel on meeskonnad kohtunud 32 korda ja seni on kerge eelis Saksamaal, kes on võitnud 15 korral. Inglismaal on kirjas 13 võitu ja neljal korral on jäädud viiki. Viimane kohtumine jääb neil 2017. aastasse, kui sõprusmängus tehti 0:0 viik. Suurturniiril kohtuti viimati 2010. aastal, kui MMi veerandfinaalis võitis 4:1 Saksamaa.