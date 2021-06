Šveitsi peatreener: tavalise võistkonna jaoks oleks 1:3 kaotusseis olnud lõpp

Šveitslaste võidu peaarhitekt Vladimir Petkovic ei salanud, et too võit oli tema treenerikarjääri üks erilisemaid. «See oli üks ilusamaid hetki üldse. Kindlasti üks tähtsamaid, sest peame siinjuures arvesse võtma, et Šveits polnud kunagi varem EMil veerandfinaali jõudnud. See on miski, millel on suur tähendanus ning mis pakub palju rahulolu,» tunnistas juhendaja pärast kohtumist väljaandele 24 Heurers.