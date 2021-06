Šveitsi kapten: panime paljude inimeste suud kinni

Šveitsi koondise kapten Granit Xhaka oli pärast kohtumist pressikonverentsil arusaadavalt elevil ning kuulutas kõigile, et tegemist on enneolematu saavutusega.

«See on täiesti uskumatu tunne! Iga šveitslane võib täna uhkust tunda, sest tegemist oli Prantsusmaaga, mitte mingi suvalise külasatsiga. Kõik peavad sellest aru saama. Meie koondisest on kirjutatud nii palju seoses väidetava ülbusega, kuid täna panime paljude inimeste suud kinni,» lausus Londoni Arsenali mängumees.

Uhkust tundsid mõistetavalt ka teised Šveitsi koondislased, eesotsas otsustava penaltitõrje teinud Yann Sommeriga. «Olen ülimalt uhke selle meeskonna üle. See, kuidas me seda tegime! Oli tore sellega hakkama saada oma vanemate silme all. Kõik oli üdini suurepärane. Me mängisime imelise võistkonna vastu, kuid ühel hetkel muutusid nad väljakul liiga ülbeks. Meie leppisime aga kokku, et me läheme iga hinna eest lõpuni välja.»