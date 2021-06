Otsustaval penaltil eksinud Mbappe palus rahvalt vabandust

«Väga raske on praegu uut lehekülge pöörata. Me oleme üüratult kurvad pärast säärasel kombel väljalangemist ning selle üle, et meil ei õnnestunud enda eesmärki (Euroopa meistritiitlit - toim.) saavutada,» alustas Mbappe pöördumist.

«Ma palun selle penaltieksimuse pärast vabandust. Ma tahtsin väga meeskonda aidata, kuid põrusin. Magama jäämine on täna äärmiselt keeruline, kuid just säärased tõusud ja mõõnad on see, miks ma sporti nii väga armastan,» jätkas ründetuus.