Prantsusmaa koondise peatreenerile valmistab muret tähtmängijate kehv unekvaliteet

Ühe erandina on toodud välja N'Golo Kante, kes on ettevaatlik selle osas, mida sööb, hoiab ennast hästi hüdreeritud ja magab palju. Samas pole kõik sellised.

Prantsusmaa endine pressiohvitser Philippe Touron võttis L'Equipe'i vahendusel sõna. «Kutid mängivad internetis ja seda pole võimalik kontrollida. Sa ei saa toast tuppa käia ja vaadata, kas tuled põlevad. See on evolutsioon, mida Prantsusmaa koondis on pidanud kannatama,» alustas Touron.

«Enne pidime hotelli administraatorile ütlema, et ärge pärast kümmet neil enam kõnesid teha laske ja olime päris kindlad, et mängijad magasid. Aga mida me nüüd peaksime tegema? Neil on üks või kaks telefoni, tahvelarvuti, arvuti. Me ei saa seööe vastu mitte midagi teha,» avaldas endine pressiohvitser treenerite kimbatust.