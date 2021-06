Hiljuti Eestit koolitanud Tšehhi jõudis EMi veeranfinaali. Vassiljev: see pole šokk

«Okei, neil läks mäng ka punase kaardi tõttu veidi käest, ent nad sattusidki kokku ebamugava vastasega, tugeva pähkliga. Tšehhi on tugev keskmik, kus mängivad mitmete tugevate liigade mehed. Enamus panustas Hollandile, aga see tulemus polnud šokk. Tšehhi võiduks pidid mingid asjad kokku langema ja täpselt nii läkski.»

Võrreldes märtsikuise Poolas Lublinis toimunud lahinguga on veerandfinalistide stiil EMil konservatiivsem. Loogiline, sest Eestil pole lihtsalt nii kõrge kvaliteediga pallureid vastu panna. Millised on aga Tšehhi peamised tugevused?

«EMil avaldatakse natuke suuremat vastupanu, kui meie märtsis suutsime. Kiirused on veidi – või isegi tunduvalt – kõrgemad. Praegu Tšehhil ei toimi kõik nii sujuvalt kui meie vastu, aga nad on hästi valmis, kompenseerides puudujääke tahtejõu ja füüsilise vormiga,» arutles Vassiljev.

«Nad on väga tugevad just võistkondlikult. Keskväljamehed jaksavad väga palju tööd teha, suutes mängu kontrollida või vastast piisavalt segada. Patrik Schick annab neile rünnakul enesekindlust. Ta näitas juba avamängus, et asju võib juhtuda igal pool.»

«Usun, et neil on täiesti võrdsed võimalused. Kellel on natuke parem päev, läheb edasi,» vastas Vassiljev. «Aga kindlasti on üllatav, et üks neist jõuab EMi poolfinaali.»