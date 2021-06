Kaotus Belgiale ajas Portugali jalgpallurid nutma

«Oleme pettunud ja kurvad. Mul on mõned mängijad, kes riietusruumis nutavad. Nad andsid endast kõik. Belgia sai kuus lööki ja skooris. Meie saime 29, tabasime kahel korral raami ja kaotasime,» avaldas Santos nördimust.

«Ausalt öeldes ei ole mul midagi rohkem öelda. Me kõik tahtsime ja uskusime. Meil oli enesekindlust, et jõuame finaali ja võidame. Me ei räägi õiglusest ja ebaõiglusest. Lasime endale värava lüüa ja ei suutnud skoorida,» vahendas UEFA koduleht Portugali koondise lootsi sõnu.