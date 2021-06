Hollandi patuoinaks ostunud staar võttis süü enda peale

De Ligt tunnistas pärast mängu, et tunneb ennast halvasti. «Kaotasime mängu minu tegevuse tõttu. See on väga ärritav,» vahendab tema sõnu De Telegraaf.

Tema sõnul oli just punane kaart see, mis mängu Tšehhi kasuks pööras. «See muutis mängu ja minuga ei tohiks nii juhtuda. Poisid võitlesid viimaste minutiteni. Olen nende üle uhke, aga tunnen ennast vastutavana. Sellisel turniiril osaledes on sul alati hea võimalus, nii et sellisel moel välja langeda on alati valus,» ütles De Ligt.