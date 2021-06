STATISTIKAPOMM ⟩ Rootsi on favoriit, kuid Ukraina on neile olnud raske vastane

Alagrupifaasis näitas tugevamaid esitusi Rootsi, kes suutis teha Hispaaniaga väravateta viigi ja siis võtta 1:0 võidu Slovakkia ja 3:2 võidu Rootsi üle. E-grupis saavutati esimene koht. Väravaid löödi vastastele neli ja enda võrku lasti kaks palli. Parimaks väravakütiks on seni kolm tabamust kirja saanud Emil Forsberg.

Ukraina jaoks on turniir kulgenud vaevalisemalt. Avamängus tunnistati Hollandi 2:3 paremust, kuid seejärel alistati 2:1 Põhja-Makedoonia. Viimases mängus kaotati Austriale 0:1, kuid kolmest punktist piisas, et tagada edasipääs. Vastastele löödi neli ja endale lasti lüüa viis väravat. Kaks väravat lõid nii Andrii Jarmolenko kui ka Roma Jaremtšuk.

Omavahel on koondised kohtunud neljal korral ja seni on saldo kindlalt Ukraina kasuks. Seni on Ida-Euroopa riik võitnud Rootsit lausa kolmel korral, kuid 2011 võeti vastu ka üks kaotus. Viimati kohtuti 2012. aasta EMi alagrupifaasis, kus Ukraina jäi peale 2:1.