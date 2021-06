OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Belgia haaras avapoolaja lõpus eduseisu

Belgia ja Portugal on omavahel kohtunud 18 korral ja nendest selget paremat pole seni välja koorunud. Belgial on kerge eelis kuue võiduga. Seitsmel korral on meeskonnad tunnistanud viiki ja viiel korral on võidu võtnud Portugal. Viimaseks omavaheliseks kohtumiseks oli 2018. aastal peetud sõprusmäng, milles tehti 0:0 viik.