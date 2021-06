BLOGI JA GALERII ⟩ Tšehhi sepistas üllatuse ja kukutas Hollandi

Tšehhi ja Holland on omavahel kohtunud 11 korral ja seni on paremini läinud tšehhidel, kellel on kirjas viis võitu. Kolmel korral on mängitud viiki ja kolmel korral on võitnud Holland. Viimati kohtuti omavahel 2016. aasta EM valikturniiril, kus mõlemas mängus noppis võidu Tšehhi.