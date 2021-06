STATISTIKAPOMM ⟩ Horvaatia ja Hispaania lahing tõotab tulla tasavägine

Hispaania osaleb EMil seitsmendat korda järjest. Vana Maailma meistriks tuldi 1964, 2008 ja 2012. Ühtlasi on Hispaania ainukene riik, kes on suutnud EM-tiitlit kaitsta. Koos Saksamaa/Lääne-Saksamaaga on Hispaanial kõige rohkem EM-tiitleid.

1991. aastal iseseisvunud Horvaatia jõudis esmakordselt EM-finaalturniirile 1996 ja on seal kokku osalenud kuuel korral. Pärast iseseisvumist on eemale jäädud vaid 1992. aasta (ei osaletud valiksarjas) ja 2000. aasta EM-finaalturniiridelt. Kolmel korral on jõutud veerandfinaali, kuid see on ka jäänud nende laeks. Samas tasub meeles pidada, et Horvaatia on eelmise MMi finalist!