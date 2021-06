Itaalia legend: praegune koondis on läbi aegade parim!

«Minu jaoks on see kõige muljetavaldavam Itaalia sats, keda ma kunagi näinud olen. Nad mängivad ja naudivad jalgpalli nagu ainult tõeliselt võimas võistkond suudaks seda teha. Nad ei karda initsiatiivi haarata ja võidavad meeletult veenvalt.

Olen vaadanud kõiki nende mänge ja saan öelda, et meil on igasugune õigus olla äärmiselt optimistlik. Usun, et mängime Wembley finaalis,» sõnas Milano Interi legend pärast Austria vastu saadud võitu Il Messaggerole.